Ariano: conclusa la prima edizione del corso di scrittura di Maria Sofia Ortu "Dalla mente al foglio"

Si è concluso questo pomeriggio, con la consegna degli attestati ai partecipanti, il corso di scrittura creativa della scrittrice Maria Sofia Ortu, promosso dall'associazione Vizio di leggere, guidata dalla professoressa Carla Moccia.

La cerimonia si è svolta presso la Biblioteca Mancini, alla presenza dei genitori dei bambini, dell'associazione Vizio di Leggere, dei giovani del Servizio Civile, che hanno poi accompagnato i piccoli a visitare la biblioteca comunale.

Grande emozione e partecipazione da parte di tutti, al termine di un percorso che ha avuto l'obiettivo di stimolare la fantasia e la creatività dei bambini.

La scrittrice Maria Sofia Ortu con il corso 'Dalla mente al foglio- la magia della scrittura' ha guidato i partecipanti alla scoperta delle varie tecniche narrative: i bambini si sono cimentati con il testo descrittivo, con quello argomentativo, con quello narrativo, con la costruzione di un racconto e con la creazione dei personaggi di una storia, con la scrittura di una lettera e hanno imparato parole nuove. Il corso sarà riproposto da Vizio di Leggere e da Maria Sofia Ortu il prossimo anno.