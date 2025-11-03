Scienza e nuovo umanesimo al Mancini: focus di Iermano sulla contemporaneità Leggere la contemporaneità. Percorsi per atlante letterario novecentesco

Conoscenza scientifica e nuovo umanesimo. Leggere la contemporaneità. Percorsi per atlante letterario novecentesco.

Cinque lezioni di Antonio Toni Iermano, ordinario di letteratura italiana, Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale. A promuovere l'iniziativa il liceo scientifico statale Pasquale Stanislao Mancini di Avellino.

Ecco il programma:

Saluti del dirigente scolastico Paola Anna Gianfelice. Il mezzogiorno dimenticato. La letteratura meridionalista e Carlo Levi. Giovedì 6 novembre ore 15.30.

Raccontare il mondo. Vittorini, Pavese e gli altri 1925-1945. Giovedì 4 dicembre 2025 ore 15.30.

Il capolavoro del principe. Il gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Giovedì 18 dicembre 2025 ore 15.30.

La letteratura in Italia tra secondo dopoguerra e boom economico. Giovedì 15 gennaio 2026 ore 15.30.

La scrittura dell'inquietudine. Leonardo Sciascia 1950-1989. Giovedì 5 febbraio 2026 ore 15.30.

Coordinamento Immacolata Pascale.

Rosa Bianco: "La scuola, luogo della formazione e della trasmissione del sapere, torna a essere spazio di pensiero, officina di senso, dove l’eredità del Novecento non è oggetto di contemplazione nostalgica, ma orizzonte di interrogazione del presente. In un tempo dominato dalla tecnica e dalla velocità, questo percorso si fa invito alla riflessione, al gesto antico e rivoluzionario della lettura come atto di libertà".