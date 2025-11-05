Martina Tordiglione tra i protagonisti di Playing Memories, su Raiplay La giovane danzatrice e coreografa sarà tra le protagoniste di "Playing Memories"

Tra i 140 giovani artisti provenienti da tutta Italia e da 24 Paesi del mondo, scelti per partecipare alla docu-serie Playing Memories — prodotta da Rai Contenuti Digitali e Transmediali e disponibile su RaiPlay dal 5 novembre 2025 — c’è anche la danzatrice e coreografa irpina Martina Tordiglione, originaria di Montemiletto.

Un viaggio nella memoria e nella creatività collettiva

La docu-serie, narrata da Marco Liorni, racconta le avventure creative di giovani artisti italiani e internazionali. Playing Memories è un viaggio nella creazione artistica collettiva: danza, musica, teatro e arti visive si intrecciano per esplorare la memoria come fonte viva di ispirazione e racconto condiviso.

Il progetto nasce da un format innovativo che unisce residenza artistica e narrazione audiovisiva. Otto tappe in diverse città italiane ospitano gruppi di artisti provenienti da discipline e Paesi diversi, chiamati a collaborare per creare un’unica performance originale.

Ogni residenza diventa un laboratorio di idee, un incontro di linguaggi dove la memoria personale diventa linguaggio universale.

Un cast d’eccezione tra giovani talenti e grandi nomi

Nel progetto, che coinvolge oltre 120 artisti tra danzatori, musicisti, visual artist e performer, figurano anche nomi di rilievo della scena musicale italiana: Diana Del Bufalo, Dito nella Piaga, Michele Bravi, Margherita Vicario, Dardust, Roy Paci, Mirkoeilcane e Peppe Vessicchio.

«Playing Memories non è un talent show, ma un racconto autentico sulla creatività, la disciplina e la bellezza della collaborazione» — ha sottolineato Marco Liorni, voce narrante della serie.

Martina Tordiglione: una carriera costruita con passione e tenacia

Martina Tordiglione, oggi all’Accademia Nazionale di Danza di Roma, rappresenta un’eccellenza irpina nel panorama della danza contemporanea. La sua ricerca artistica nasce dall’unione tra tecnica dinamica e percezione sensibile del corpo scenico, un equilibrio che le ha permesso di distinguersi a livello nazionale e internazionale.

Avvicinatasi alla danza a soli tre anni, Martina ha seguito un percorso di formazione intenso, frequentando il Liceo Coreutico di Salerno e partecipando a esperienze internazionali a Berlino e Lipsia.

In Italia ha proseguito la propria crescita accademica con due lauree — in Beni Culturali e Scienze dello Spettacolo e in Marketing e Gestione dell’Evento Teatrale — e un perfezionamento in danza contemporanea nel programma Human Bodies diretto da Emma Cianchi.

Esperienze internazionali e nuova energia creativa

Nel 2022 Tordiglione ha trascorso un mese a Los Angeles, studiando presso il Millennium Dance Complex, Playground LA e TMilly Studio.

Un’esperienza che le ha permesso di ampliare il suo linguaggio artistico, fondendo disciplina e istinto, tecnica e autenticità.

Oggi collabora con la compagnia ArtGarageDanceCo e continua a sviluppare la propria ricerca artistica, portando nel suo lavoro una visione della danza libera, consapevole e profondamente umana.

Playing Memories sarà disponibile in streaming gratuito su RaiPlay dal 5 novembre 2025. Un’occasione unica per scoprire nuove forme di arte collettiva e per seguire il percorso della giovane artista irpina Martina Tordiglione, esempio di talento e determinazione nel panorama della danza contemporanea italiana.