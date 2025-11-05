Avellino: l'Archivio di Stato ricorda Armando Montefusco Presentazione del volume della serie contributi per la storia di Avellino e dell’Irpinia

L’Archivio di stato di Avellino ricorda Armando Montefusco. Lunedì 10 novembre prossimo, alle ore 16:30, si presenterà presso l’Archivio di Stato di Avellino il sesto volume della serie Contributi per la storia di Avellino e dell’Irpinia.

In tale occasione verranno ricordate la figura e l’opera del compianto autore, Armando Montefusco.

L’evento sarà introdotto da Lorenzo Terzi, direttore dell’Archivio di Stato di Avellino.

Interverranno: Francesco Barra, già Professore di Storia moderna presso l’Università degli Studi di Salerno, Gianni Festa, direttore del Corriere dell’Irpinia, e Geppino Del Sorbo, curatore del volume.

Al termine dell’incontro sarà proiettato il filmato Il parco, il giardino e il Casino del Principe, di Armando Montefusco, coprodotto da Geppino Del Sorbo.

L’ingresso è libero.

Armando Montefusco è stato uno storico di Avellino, utente assiduo dell’Archivio di Stato, che ha dedicato la sua vita a ricerche approfondite sulla storia e sulla genealogia della città e dell’Irpinia. È autore di numerosi saggi e volumi: fra tutti, appunto, la serie Contributi per la storia di Avellino e dell’Irpinia.

Tra i suoi studi più importanti si ricordano le ricerche sulle famiglie nobiliari irpine come i Gesualdo e i Caracciolo, che hanno permesso di colmare vistosi vuoti storiografici. Montefusco ha utilizzato strumenti innovativi, come la ricostruzione digitale delle antiche topografie cittadine, e ha divulgato i suoi lavori anche attraverso documentari multimediali.

La sua opera ha arricchito la conoscenza storica del territorio, e il suo impegno culturale è stato molto apprezzato, non solo a livello locale.