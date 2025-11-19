E' morto Dario Bavaro: addio all'ex direttore del Teatro Gesualdo Aveva 73 anni: addio ad uomo d’arte, di pensiero, di silenzio, di bellezza e gentilezza

E' morto oggi, 19 novembre, Dario Bavaro, fondatore e presidente dell’Associazione Irpinia 7x. Aveva 73 anni, storico direttore del Teatro Carlo Gesualdo di Avellino. «Era un uomo di orizzonti e ci ha insegnato a guardare oltre ogni confine. Dobbiamo a lui tutte le visioni nuove che ci hanno permesso di muoverci in punta di piedi in questo mondo caotico e avremmo voluto dirglielo tante volte ancora prima di dirgli addio, - ha comunicato l’associazione nel dare l’annuncio della scomparsa di Dario Bavaro amato da tanti per quell'anima gentile e colta, che lo ha reso uno dei protagonisti della vita culturale di Avellino e provincia -. Dario Bavaro, fondatore e presidente di Irpinia 7x, uomo d’arte, di pensiero, di silenzio, di bellezza, di gentilezza. Di sorrisi». Direttore del Teatro Carlo Gesualdo di Avellino, amico del regista Franco Dragone, con lui ha promosso la prima Masterclass dedicata ai mestieri dello spettacolo a Cairano, il paese più piccolo dell’Irpinia, di cui Bavaro si era innamorato al punto da acquistarvi una casa.

"Oggi 275 cuori a Cairano piangono insieme"

"Oggi i 275 abitanti di Cairano piangono un amico speciale - racconta il vicesindaco di Cairano Luigi D'Angelis -. Dario Bavaro ha seminato in ogni luogo e cuore di questo paese amore e bellezza. Ognuno di noi ha perso con Dario un amico e un fratello, lui che ha seminato in ogni luogo e cuore amore e bellezza . Grazie a Dario Bavaro Cairano ha vissuto una stagione culturale e di rinascita irripetibile. Dario ha garantito una speranza per una rinascita, attraverso a pratica di cultura, incontri di anime e bellezza. La sua casetta nella parte bassa del centro storico è diventata, nel tempo, una piccola opera d'arte. Tutti in paese amano Dario e sapremo ricordarlo nel futuro, perchè del suo grande tributo d'amore al nostro paese resti scolpito nel tempo".

L'amore per quel tempo lento tra nuvole, poesie e arte

A Cairano Dario Bavaro per scelta e amore tra scorreva quel tempo lento e gioioso di cui tanto era innamorato. Uomo d’arte e di cultura era originario di Serra di Pratola, frazione del Comune di Pratola Serra. "Un caro saluto a Dario Bavaro per il suo ultimo viaggio! Che la terra ti sia lieve...siamo sicuri che porterai con te quel silenzio parlante e quel sorriso affabile che ti ha sempre contraddistinto!". Scrive Marco Mallardo. Ma sono tantissimi i ricordi che scorrono sui social a memoria dell'uomo, del professionista e del cuore gentile.

l'Addio di Inlocomotivi

"Addio caro Dario...con te va via una parte di una comune passione per la nostra Irpinia. Ti giunga il fischio del treno irpino del paesaggio per il quale hai combattuto, insieme alla ns associazione InLocoMotivi, per farlo tornare sulla ferrovia Avellino Rocchetta". Il ricordo di Pietro Mitrione.



"Dario ci ha aperto il mondo della bellezza"

"Un addio a chi con dolcezza e sorrisi carichi di genuina amicizia ci ha aperto le porte del mondo della bellezza, con una raffinata semplicità, amore e dedizione per ogni avventura condivisa come diceva sempre lui in “felicitanza” grande sognatore ma quei sogni non rimanevano tali, si concretizzavano, amante dell’Irpinia e della sua semplicità. RIP caro Dario Bavaro, grazie per tanto". Annota Rocio Badillo.