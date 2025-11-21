"Cristo si è fermato a Eboli": Avellino celebra Carlo Levi

Sabato 29 novembre 2025 alle ore 17.00, presso la Sala Penta del Palazzo della Cultura di Avellino i gruppi
di lettura della Biblioteca Provinciale di Avellino, adolescenti e adulti, con il gruppo di lettura del centro di
ricerca Guido Dorso celebrano Carlo Levi (1902-1975), confrontandosi sul suo romanzo Cristo si è fermato a Eboli.
In questa occasione Antonio Toni Iermano Iermano, ordinario di Letteratura Italiana all’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, terrà una lezione dal titolo “Desolate contrade senza tempo e sorriso” Ritratto di Carlo Levi cinquant’anni dopo (1975-2025).
Interverrà Nunzio Cignarella, vicepresidente del centro di ricerca Guido Dorso. Introdurrà l’evento Nadia Severino bibliotecaria e coordinatrice del gruppo di lettura adulti della Biblioteca “Capone”.