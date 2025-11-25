Avellino: "Anna e l'arte dello stare accanto" L'autrice Marinella Sorrentino, ad Avellino letteraria

Nuovo appuntamento per la rassegna “Avellino Letteraria”, sabato 29 novembre alle 18, presso la sala conferenze del Palazzo Vescovile. Ospite della serata l’autrice, Marinella Sorrentino, presenterà il libro:

"Anna. L’arte dello stare accanto". Ambientato a Napoli agli inizi del novecento, racconta di una giovane donna che ambisce a diventare medico, ma purtroppo vive in tempi in cui le donne possono rivestire solo un altro ruolo, quello di mogli e madri.

Anna con grande determinazione farà di tutto per poter realizzare il suo sogno tra innumerevoli difficoltà. Sarà più forte di quello che crede e pronta a fronteggiarsi con tutti, con l’arroganza dei medici, con le regole del monastero dove starà a convitto, pur di perseguire il suo scopo.

Introdurrà l’incontro Annamaria Picillo, direttore artistico della rassegna. Dopo i saluti istituzionali di Monsignor Arturo Aiello, vescovo di Avellino, Angelina Aldorasi, già rettore del Convitto Nazionale Colletta di Avellino e formatrice APS-Rotary Club, dialogherà con l’autrice il giornalista Carlo Farina (2Anews). Dolci note, con la soprano, Laurapia Panarella accompagnata al piano dal maestro, Pasquale Bruno. Ad arricchire la serata una esposizione pittorica curata dell’artista, Giuseppe Puopolo. Coordinerà la serata la giornalista, Daniela Apuzza