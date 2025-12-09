Progetto Elsa Morante: workshop conclusivo ad Avellino "Narrazione e visione del mondo per le nuove generazioni"

Domani, mercoledì 10 dicembre 2025, alle ore 18,00, presso il circolo della stampa in Avellino, si terrà il workshop di chiusura del progetto “Elsa Morante: tra narrazione e visione del mondo per le nuove generazioni” promosso dall’associazione nuova dimensione Aps e finanziato dalla Regione Campania politiche culturali turismo ID185, con D.D. n° 555 del 17/06/2025- destinato agli alunni delle scuole secondarie di II grado di Avellino e provincia.



Il programma:



Ore 18,00 apertura lavori saluti del presidente dell’associazione Marco Perrotti, ore 18,10 saluti istituzionali autorità, ore 18,20 relazioni attività progetto, a cura di Angelina Aldorasi, Evelina Limone e Gilda D’Apice, ore 18,40 i giovani e Elsa Morante, elaborato e disamina a cura degli operatori volontari di Scu nuova dimensione contrada, ore 18,50 interventi in sala, ore 19,00. Conclusioni a cura di Fiorella Pagliuca, Provveditore agli studi di Avellino. Conduce i lavori la giornalista Maria D’Apice.