Il Borgo dei borghi 2026: Zungoli sul podio con il terzo posto Campania sul podio grazie Zungoli

Nella serata di ieri, 5 aprile 2026, in concomitanza con la domenica di Pasqua, Zungoli, borgo medievale dell’alta Irpinia, ha ottenuto la “medaglia di bronzo”, collocandosi al terzo posto nella classifica finale de “Il Borgo dei Borghi 2026”, la trasmissione di Rai 3 nata nel 2014 come spin-off del Kilimangiaro, oggi condotta da Camilla Raznovich.

Un risultato di rilievo, raggiunto rappresentando l’intera Campania nella competizione che ha coinvolto venti borghi, portavoci delle rispettive regioni italiane. La classifica, frutto del voto online del pubblico e delle preferenze espresse dai tre giurati, ha visto prevalere Cingoli (Marche), seguito da Arenzano (Liguria) e, appunto, da Zungoli.

Il borgo irpino incantato milioni di italiane con la presentazione delle Grotte Bizantine, un articolato sistema di cunicoli in tufo risalenti al IX-X secolo, il Castello dei Susanna, la Chiesa Madre di Santa Maria Assunta e al Convento di San Francesco, custode di un prezioso coro ligneo.

Di seguito, la classifica finale completa:

Cingoli (MC), Marche

Arenzano (GE), Liguria

Zungoli (AV), Campania

San Fele (PZ), Basilicata

San Nicola Arcella (CS), Calabria

Canossa (RE), Emilia-Romagna

Spilimbergo (PN), Friuli Venezia Giulia

Nemi (RM), Lazio

Lucignano (AR), Toscana

Realmonte (AG), Sicilia

Villalago (AQ), Abruzzo

Baselga di Pinè (TN), Trentino

Castellaro Lagusello (MN), Lombardia

Sadali (SU), Sardegna

Villar San Costanzo (CN), Piemonte

Battaglia Terme (PD), Veneto

Passignano sul Trasimeno (PG), Umbria

Guardialfiera (CB), Molise

Margherita di Savoia (BT), Puglia

Châtillon (AO), Val d’Aosta

Nel dettaglio, i voti dei giurati sono stati così espressi:

Tiziana D’Angelo, archeologa e direttrice del Parco Archeologico di Paestum e Velia, ha scelto Zungoli;

Fabio Toncelli, regista e documentarista, ha espresso preferenza per Canossa;

Jacopo Veneziani, storico dell’arte, ha votato per Cingoli.

Sulla propria pagina Facebook, il Comune di Zungoli ha ringraziato in maniera estemporanea tutti i votanti e sostenitori: “Grazie a tutti! Medaglia di bronzo! Viva l’Irpinia! Viva la Campania!”

Un terzo posto che conferisce a Zungoli ulteriore (e meritata) visibilità nel panorama nazionale dei borghi italiani.