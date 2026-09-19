Avella: il turismo incontra l’innovazione Il prossimo 24 settembre la presentazione della piattaforma “VisitAvella”

Portale web e app gratuita per scoprire la città, organizzare itinerari e prenotare esperienze. Audioguide, video in LIS, contenuti multilingue e intelligenza artificiale al servizio di un turismo più accessibile e inclusivo.

Rendere il patrimonio di Avella più accessibile, accompagnare i visitatori nella scoperta del territorio e offrire nuove opportunità di valorizzazione delle sue ricchezze culturali e naturalistiche.

È l’obiettivo di “VisitAvella”, la nuova piattaforma digitale con applicazione mobile promossa dal Comune, che sarà presentata giovedì 24 settembre 2026, alle ore 18, nella Sala Alvarez del Palazzo Baronale.

Il progetto rappresenta un nuovo passo nel percorso di promozione turistica della città e mette la tecnologia al servizio dell’accoglienza: dalla ricerca di informazioni alla scelta degli itinerari, fino alla prenotazione di visite ed esperienze, “VisitAvella” riunisce in un unico sistema strumenti e contenuti pensati per rendere più semplice e coinvolgente il soggiorno sul territorio.



Attraverso il portale web e l’app gratuita, scaricabile su App Store e Google Play, i visitatori potranno esplorare il patrimonio storico, archeologico, naturalistico e culturale di Avella, costruire percorsi in base ai propri interessi e organizzare le diverse tappe della visita.

Al centro dell’iniziativa c’è l’accessibilità, intesa come impegno concreto a ridurre le barriere alla conoscenza e alla comunicazione. La piattaforma integra video in Lingua dei Segni Italiana (LIS), audioguide, testi in linguaggio semplificato e contenuti multilingue: soluzioni che rispondono a esigenze differenti e favoriscono una fruizione più ampia e inclusiva del patrimonio, anche da parte dei visitatori internazionali.

A rendere l’esperienza ancora più personalizzata contribuiranno gli strumenti di intelligenza artificiale, che suggeriranno itinerari, attrazioni e attività sulla base degli interessi e delle necessità di ciascun viaggiatore.

Un supporto per orientarsi tra le opportunità offerte dalla città, approfondirne la conoscenza e vivere il territorio con maggiore autonomia e consapevolezza. Con "VisitAvella" l’amministrazione comunale punta a rafforzare il legame tra valorizzazione del patrimonio e qualità dell’accoglienza. Archeologia, natura e tradizioni trovano così uno spazio digitale condiviso, capace di avvicinare nuovi pubblici e accompagnarli verso l’esperienza diretta dei luoghi.