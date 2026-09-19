Nicola Grasso: "Ad Ariano servono misure concrete, non solo annunci" Per Confcommercio Ariano Valle Ufita è arrivato il momento di passare dalle analisi agli interventi

"Chiediamo come Confcommetcio nazionale al Governo di ridurre strutturalmente il costo dell’energia per le piccole e medie imprese, attraverso misure che incidano direttamente sulle bollette e non soltanto interventi temporanei. Servono inoltre incentivi semplici e accessibili per l’efficientamento energetico dei negozi e delle attività del terziario, senza procedure burocratiche che finiscano per escludere proprio le imprese più piccole».

Ma la richiesta riguarda anche il territorio.

"Ad Ariano Irpino chiediamo alle istituzioni locali e regionali di costruire, insieme alle associazioni di categoria, un vero piano per la competitività del commercio, che comprenda sostegno all’efficientamento energetico degli esercizi, illuminazione pubblica più efficiente, incentivi per la riqualificazione delle attività e interventi capaci di riportare persone e consumi nel centro urbano".

Confcommercio Ariano Valle Ufita, attraverso il presidente Nicola Grasso, propone inoltre di utilizzare tutte le risorse disponibili, regionali, nazionali ed europee, per accompagnare le imprese nella transizione energetica, favorendo comunità energetiche, fotovoltaico, sistemi di accumulo e strumenti di riduzione dei consumi.

"Ariano non può affrontare da sola una sfida che riguarda la competitività dell’intero sistema economico. Chiediamo quindi l’apertura di un tavolo permanente tra Comune, Regione e rappresentanze imprenditoriali, con obiettivi, risorse e tempi verificabili".

La richiesta è semplice: meno costi energetici, più competitività per le imprese e più capacità di spesa per le famiglie. Perché difendere il commercio di Ariano significa difendere il ruolo della città come motore economico della Valle Ufita".