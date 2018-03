Un viaggio nella storia della musica e del vino Focus ad Ariano su una delle grandi eccellenze irpine

Cinquecento anni di musica e vino” è un evento in programma per mercoledì 7 Marzo alle ore 19:00, presso il Museo civico di Ariano Irpino, organizzato dall’associazione L’Olmo Nero, in collaborazione con Cantina Giardino, ClassicAriano, Forum dei Giovani di Ariano Irpino e Comune di Ariano Irpino.

Si può imparare a conoscere una sinfonia di Beethoven o di Mozart parlando di vini? Si, se la persona che vi condurrà in questo appassionante viaggio tra musica e vino si chiama Giovanni Bietti, un grande conoscitore di vini naturali e uno dei più apprezzati divulgatori musicali italiani, collaboratore di importanti istituzioni italiane, dalla Scala all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, e curatore del programma “Lezioni di Musica” su Rai-Radio 3.

Esiste un legame intenso tra musica e vino, e del resto non potrebbe essere altrimenti. Basti pensare alle emozioni profonde che si provano ascoltando una sinfonia o bevendo del vino. Tanto più in una terra di grandi vini come l’Irpinia.

“Accordi Saporiti” è un viaggio nella storia della musica e del vino. Si potrebbe dire che è un viaggio nell’umanità, in quanto ne racconta due delle espressioni più felici.

Redazione Av