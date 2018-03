Condotte idriche dal dopoguerra, tra guasti e smottamenti Disagi ad Ariano in una vasta area di Cardito

E’ stato un primo marzo tutto in salita per abitanti e operatori commerciali ad Ariano Irpino, nel popoloso rione Cardito, a causa di un serio guasto alla rete idrica, l’ennesimo purtroppo per colpa di condotte oramai fatiscenti e usurate dagli anni. Quella in questione, spezzatasi nei pressi della rotatoria di Piano di Zona, ne ha oltre 60 e appartiene al dopo guerra secondo gli addetti ai lavori. In ghisa grigia, ad una profondità di circa due metri interessata da uno smottamento, tra tubi del gas, allacci elettrici e almeno tre strati di asfalto. Intervento non facile, operai dell’alto calore, costretti ad effettuare più di uno scavo prima di individuare il punto esatto in cui si è verificato il guasto idrico.

Ispezionata anche la parte laterale della rotatoria, sul lato opposto del rione in questione al fine di individuare un pozzetto, in modo da limitare i disagi all’utenza.

Il sindaco Domenico Gambacorta ha fatto giungere sul posto anche l’impresa che ha effettuato il lavori negli anni scorsi in quella intersezione stradale, per le opportune indicazioni di carattere tecnico utili all'alto calore. Poco prima delle sedici, la situazione è rientrata nella normalità.

La condotta è stata sostituita e l’acqua è tornata regolarmente nelle case e attività commerciali. Inevitabili i disagi lungo la statale 90 delle puglie a causa della mancanza della Polizia Municipale, a quanto pare impegnata in altri interventi, tra cui il trasporto di dializzati, causa ghiaccio.

Qualche problema si è registrato soprattutto al passaggio dei mezzi pesanti. Guasto riparato ma c’è poco da illudersi, la condotta potrebbe accusare nuovi cedimenti. Il problema potrà essere definitivamente risolto, solo quando si procederà alla sostituzione dell’intera rete idrica su tutto il territorio comunale.

Vi è una rete adduttrice regionale sulla quale in Comune non può intervenire e per circa 35 punti critici è stato presentato un progetto all'Ato di cinque milioni di euro per risolvere in maniera definitiva la questione. Nel centro invece dove anni fa furono realizzati i famosi sottoservizi dall'adriatica costruzioni, per conto del Comune non vi è alcuna criticità.

Gianni Vigoroso