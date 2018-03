Ariano, ritorno alla normalità dopo il maltempo Strade al momento sono tutte percorribili

Ariano domani torna alla normalità, dopo le nevicate dei giorni scorsi, con il passaggio di Burian ed il colpo di coda della notte scorsa che ha prodotto altre nevicate e ghiaccio sulle strade.

La nota da palazzo di città:

"I mezzi spargisale e spalaneve del Comune, il personale con la collaborazione della Protezione Civile Comunale sono stati impegnati per il ripristino della viabilità delle strade, che al momento sono tutte percorribili come pure l’accesso agli edifici scolastici che è stato possibile grazie all’intervento del personale comunale per consentire, domani, la ripresa delle lezioni.

Il piano predisposto dal Comune ha comunque funzionato, pochi i disagi registrati sulle carreggiate, la viabilità sulle principali arterie è stata comunque garantita da un celere e preventivo spargimento di sale, qualche disagio in più nelle contrade periferiche dove comunque sono intervenuti mezzi di privati ai quali il Comune aveva appaltato il compito."

Redazione Av