Raccolta oli esausti ad Ariano. Ecco dove e quando Il ritiro a domicilio dell’olio vegetale esausto di provenienza domestica

L’Amministrazione Comunale ricorda che nei giorni 7 e 8 MARZO verrà effettuato il ritiro a domicilio dell’olio vegetale esausto di provenienza domestica.

Domani, mercoledì 7 marzo, alle ore 7,00 verrà effettuato il ritiro nelle seguenti strade:

Via Variante limitatamente lungo la SS 90, via Martiri, Rione Martiri, Villa Caracciolo, via e c/da Cannelle, via Vinciguerra S.P. per Ariano Scalo utenze entrambi i lati fino ad abitazione Moschillo Alessandro.

Giovedì 8 marzo alle ore 7,00 verrà effettuato il ritiro nelle seguenti strade:

Via e c/da Cardito, via e c/da Torana, Rione Piano di Zona, via IV novembre, via e c/da Viggiano, casa circondariale a salire, via Virgilio, Rione Rodegher, Rione Cappelluzzo, Rione San Pietro, Parco Maddalena (sottostante distributore), via San Tommaso, via Brecceto.

E’ importante lasciare la tanichetta piena, in modo visibile sulla strada in corrispondenza delle proprie abitazioni. Gli operatori passeranno per il ritiro dell’olio esausto e lasceranno la tanichetta svuotata nello stesso posto, in modo da poter riutilizzare il contenitore. Il Servizio è a costo zero, ed è effettuato dalla Società Ecopan.

Gianni Vigoroso