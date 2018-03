Mancato utilizzo della palestra per l’Alberghiero di Ariano Luciano Giorgione scrive al presidente della provincia Domenico Gambacorta

"Al presidente della provincia di Avellino Domenico Gambacorta, il sottoscritto sottopone l’incompleta offerta formativa da parte dell’Istituto Alberghiero G. De Gruttola di Cardito ad Ariano Irpino agli alunni, per il mancato utilizzo della palestra adiacente all’istituto." La nota è a firma del docente Luciano Giorgione.

"La struttura permette di essere utilizzata sia dalla scuola media Mancini, sia dall’Alberghiero G. De Gruttola poiché per ampiezza della stessa, vi è una parete divisoria retrattile che permette di separare in due palestre funzionali, l’intero stabile. Gli ingressi sono due indipendenti, dunque non ci sono pericoli di mescolamento degli studenti e per la sicurezza, dunque non si capisce bene perché non si risolve il problema. In codeste condizioni si sta negando il diritto dell’attività motoria agli studenti dell’Alberghiero e soprattutto ai disabili che hanno bisogno di migliorare la propria motricità, per potersi meglio relazionare nello spazio e al di fuori dell’ambiente scuola, perfezionando i movimenti fini di cui tanto hanno bisogno per un progetto di vita migliore.

Se nel termine perentorio di dieci giorni, non prenderà le dovute considerazioni, sarò costretto a inoltrare istanza nelle sedi opportune al fine di far valere un diritto, oggi negato, agli studenti, perché costretti a non esercitare l’attività motoria a causa di un disinteresse profuso da parte della Provincia e di chi la rappresenta."

Redazione Av