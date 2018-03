L'orrore di una casalinga assassina e spietata Leonarda Cianciulli, irpina è stata la prima serial killer italiana

Ad Ariano Irpino domenica 18 marzo alle ore 18,30 presso l’Auditorium Comunale appuntamento con la stagione teatrale 2017/2018, con la Compagnia SulReale, che porta in scena l'evento che ha fatto discutere, terrorizzato e allo stesso tempo appassionato.

In scena per il penultimo appuntamento della stagione, l'inquietante spettacolo teatrale su Leonarda Cianciulli, la prima serial killer italiana.

Leonarda Cianciulli, originaria dell'alta irpinia, è stata la prima Serial Killer Italiana. Uccise tre donne, raccolse il loro sangue in un catino, che mescolò insieme a dolci e biscotti che lei era solita fare. Poi sezionò i loro cadaveri. Le parti dei corpi le ha sciolte in soda caustica e con il grasso ricavato fabbricava saponette, con le quali omaggiava amici e parenti.



Questa era Leonarda Cianciulli, una semplice casalinga che nascondeva una cruenta verità. Condannata e rinchiusa nel manicomio di Aversa, si racconta attraverso un memoriale, dove parla della sua vita e dei suoi omicidi. Questo spettacolo è la trasposizione teatrale della vita di questa donna, un viaggio nella sua mente, nella sua quotidianità, nei suoi omicidi.



15 attori e 8 addetti ai lavori, tra tecnici, scenografi e truccatrici, è un auto produzione significativa, che porta la qualità delle grandi produzioni, in teatri off. Lo spettacolo è vietato ai minori di 12 anni. Foto repertorio dal Web.

Gianni Vigoroso