Convocato consiglio comunale urgente ad Ariano Gli argomenti all'ordine del giorno

Il presidente del consiglio, Antonio Della Croce, ha convocato il civico consesso, nella sala consiliare “Giovanni Grasso” di Palazzo di Città, in seduta urgente, per il giorno 16 marzo 2018, ore 18,00 in prima convocazione e per il giorno 17 marzo 2018 ore 19,00 in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:

Approvazione verbali sedute precedenti relaziona il presidente Antonio Della Croce, Tari 2018. Approvazione Pef, tariffe e regolamento, assessore Filomena Gambacorta, Genio Civile, bacino di competenza. Discussione e determinazioni, consigliere Antonio Santosuosso, Centrale unica di committenza Comune di Ariano Irpino, Casalbore e Montecalvo Irpino. Rinnovo convenzione, assessore Filomena Gambacorta, aree fabbricabili. Atto di indirizzo, consigliere Giovanni La Vita, componimento bonario scuola Orneta, accordo, assessore Debora Affidato.

Redazione Av