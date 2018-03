Via libera in consiglio comunale al nuovo regolamento Tari Cresce la differenziata ad Ariano e si riduce il numero di morosi

Approvato nella seduta di ieri del Consiglio Comunale di Ariano Irpino il nuovo regolamento per la Tari, la tassa sui rifiuti.

Nel corso della riunione sono stati illustrati i risultati ottenuti con il sistema di raccolta promosso dall’amministrazione guidata dal sindaco Domenico Gambacorta.

Nel 2017 è stata sfiorata la quota del 50% (49,15%), ma per ben sei mesi tale percentuale è stata superata. Si registrano anche numeri importanti sulla lotta all’evasione.

“Per quanto riguarda la differenziata per il 2018 puntiamo a raggiungere il 52% - dice il sindaco Gambacorta -, ma contiamo anche di superare questo obiettivo. Finora sono stati compiuti passi da gigante, con un balzo importante rispetto a quando ci siamo insediati. All’epoca la raccolta differenziata si attestava a 37,84%. Entro la fine del 2019 il traguardo prefissato è il 65%. Un altro dato da evidenziare – aggiunge il primo cittadino – è la riduzione della produzione di rifiuti. Da mettere in risalto anche il fatto che i costi standard per il servizio sono in linea con quelli previsti dal Ministero. Peraltro, il Comune riesce a saldare le fatture entro i 30 giorni alle aziende che si occupano della gestione. E ciò grazie alla liquidità disponibile e a una morosità diminuita”.

Sul fronte della lotta all’evasione, l’Amministrazione Comunale è riuscita a recuperare il 4% in più di utenti che non pagavano la Tari. “Un dato positivo che si aggiunge alla diminuzione del costo del servizio per la singola utenza e alla crescita della differenziata”, commenta l’assessore al Bilancio, Filomena Gambacorta, che evidenzia anche il nuovo sistema per accedere alle agevolazioni. “E’ prevista una riduzione del 30% sulla Tari per un unico occupante di immobile con Isee inferiore a 12mila euro e per le famiglie con tre figli conviventi e Isee inferiore a 22mila euro – spiega l’assessore Gambacorta -. Questo sistema garantisce maggiore equità. In ogni caso, per accedere alle agevolazioni è necessario presentare istanza al Comune entro il 15 maggio. Gli uffici sono a completa disposizione per fornire qualsiasi chiarimento”.

Il modello di domanda può essere scaricato dal sito internet del Comune di Ariano Irpino. Le utenze interessate sono circa duemila.

L’assessore comunale all’Ambiente, Raffaele Li Pizzi, sottolinea l’importanza dei risultati ottenuti in considerazione della superficie della città: “Il territorio servito dal porta a porta è meno di 5 Km quadrati, rispetto ai 185 Km quadrati di tutto il nostro territorio. Pertanto, possiamo affermare che il 50% dei cittadini risiede nel 5% e l’altro 50% occupa il rimanente 95%. A breve opereremo una ulteriore riduzione dei cassonetti stradali. Una parte verrà delocalizzata. Nel frattempo, sono stati già appaltati i lavori per la sistemazione dei punti di raccolta in località Stratola, Cannelle-Arena Mennea e Camporeale. Per quanto riguarda il servizio nelle prossimità delle postazioni da sopprimere (Bivio Villanova, Bivio Gaudiciello, Serra Longa e stillo), nel raggio dei 400 metri verrà effettuato il servizio domiciliare porta a porta”.

Gianni Vigoroso