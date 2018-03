Giornata della prevenzione del rischio cardiovascolare Ecco Ariano, Farmacia Ciccarelli

La Farmacia Ciccarelli grazie al contributo di Teva e Iris Medical ha aderito alla giornata della prevenzione del rischio cardiovascolare: misurazione gratuita di colesterolemia e pressione arteriosa fissata per giorno 9 aprile 2018 dalle ore 09:00 alle 13:00.

Un infermiere si recherà in farmacia e si occuperà di:

Misurazione della pressione sanguigna, test per determinare il profilo lipidico, distribuzione materiale informativo.

Si suggerisce ai pazienti interessati e sensibili all’argomento di recarsi in farmacia a digiuno da almeno 12 ore per ottenere valori più facilmente valutabili. Durante la giornata potranno essere svolti 10 test completi relativi al profilo lipidico. Esauriti i test si procederà con la sola misurazione della pressione. Viene rivolto l'invito a tutti a recarsi subito in farmacia a prenotare l'appuntamento.

Gianni Vigoroso