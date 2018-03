Atto aziendale Asl, Savino risponde ad Ariano in Movimento "Frustrazione, dopo i miei appelli caduti nel vuoto".

“Leggo con un sentimento di grande frustrazione l'articolo pubblicato dall'Associazione Ariano in Movimento in merito al documento stilato in seno alla Commissione "Sevizi Sociali e Sviluppo Economico" da me presieduta, riguardante l'Atto Aziendale della Asl di Avellino.

Frustrazione poichè i miei ripetuti appelli nei vari consigli comunali, anche allargati, nei quali ci si augurava di evitare sterili strumentalizzazioni politiche su una materia così delicata come quella della Sanità ed in particolare le problematiche riguardanti la nostra Asl, evidentemente sono caduti nel vuoto.

A chiarimento di quanto denunciato dal rappresentante del'Associazione succitata e come chiarito in sede di riunione, la sottoscritta in accordo con gli altri componenti della Commissione aveva fatto presente che era stato erroneamente pubblicato su un quotidiano la presenza durante i lavori della Commissione delle altre Associazioni del territorio, mai dichiarata nè autorizzata dalla sottoscritta.

La presenza del Tribunale per i Diritti del Malato, egregiamente rappresentata dal dr. Gelormini, era una naturale conseguenza della necessità di ricevere un contributo fattivo in termini di approfondita conoscenza delle normative vigenti e dei processi burocratici che quotidianamente affrontano nelle sedi regionali opportune, essendo invitati ai tavoli istituzionali in qualità di Associazione riconosciuta.

Rammento che lo stesso Gelormini ha risposto, su invito dell'ultima assemblea consiliare, ad una serie di chiarimenti sull'Atto Aziendale, sul quale la sottoscritta aveva relazionato, da qui la presenza della stessa durante i lavori della Commissione.

Ma poichè per me, per questa Commissione e per questa Amministrazione, argomentazioni di tale importanza politica e sociale esulano da qualsivoglia interesse partitico, di comune accordo è stata concessa la presenza ai lavori della Commissione del rappresentante dell'Associazione Ariano in Movimento ritenendo che ciò sarebbe stato un naturale atto di Democrazia e Trasparenza.

Evidentemente non è stato apprezzato questo nostro gesto.

Approfitto di questa nota per ringraziare pubblicamente e calorosamente l'Associazione Tribunale per i Diritti del Malato che nella persona del dr. Michele Gelormini, risponde sempre sollecitamente, con molta precisione e professionalità su chiarimenti e proposte riguardanti la Sanità Campana e della nostra Azienda, chiarimenti spesso richiesti dalla sottoscritta.

Inoltre vorrei esprimere a titolo personale le congratulazioni per il prestigioso traguardo politico raggiunto dal nostro giovane Luigi Maraia. Auguro al neo deputato un proficuo lavoro invitandolo a non perdere mai di vista le gravi problematiche dei giovani e sociali delle nostre terre, per le quali il compianto padre si è sempre battuto e con il quale ho avuto il piacere e l'onore, in più occasioni, di confrontarmi e ricevere preziosi consigli, grazie alla profonda conoscenza delle tematiche riguardanti la politica sanitaria del nostro territorio”.

Redazione Av