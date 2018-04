Santo Stefano del Sole: brucia la casa, panico in paese Il rogo

I Vigili del Fuoco di Avellino alle ore 07'15 di oggi 2 aprile sono dovuti intervenire a Santo Stefano Del Sole, in via Starze per un incendio che ha interessato il tetto in legno di un'abitazione del posto. Il pronto intervento di due squadre dalla sede del Comando di via Zigarelli ha permesso lo spegnimento della struttura ed evitato che le fiamme si propagassero ad un deposito di legna vicino, e alla stessa abitazione. Tre le persone presenti, due anziane donne e un uomo, I quali sono stati visitati sul posto dai sanitari del 118, in seguito al forte spavento subito.