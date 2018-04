Zes, Giorgione e Piano di Recupero in consiglio comunale Ma ecco tutti gli argomenti all’ordine del giorno

Il presidente del consiglio comunale Antonio Della Croce ha convocato il civico consesso per lunedì 9 aprile alle ore 17,00 e per sabato 21 aprile 2018 alle ore 15,00, nella sala consiliare “Giovanni Grasso” di Palazzo di Città.

Nella seduta del 9 aprile, verranno trattati i seguenti argomenti all’ordine del giorno:

Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 175 del 28 marzo 2018. Istituzione della Zes Campania, zona economica speciale. Voti alla Regione Campania, relaziona il Sindaco Domenico Gambacorta.

Polo di eccellenza alberghiero e agroalimentare. Approvazione progetto preliminare ed adozione della variante al Piano di Recupero “Piazza Plebiscito – Via Annunziata – Via D’Afflitto – Insula 12/A UMI A” – ex Legge 219/81 e ss. mm. ii., relaziona il Sindaco Domenico Gambacorta;

Grande progetto “Risanamento ambientale corpi idrici superficiali delle aree interne” – “Lotto funzionale della Provincia di Avellino – Comune di Ariano Irpino: “Completamento degli schemi fognari delle aree interne al centro storico”. Approvazione progetto definitivo a seguito della conclusione della Conferenza dei Servizi regionale e adozione della variante allo Strumento Urbanistico Comunale vigente, relaziona il Sindaco Domenico Gambacorta;

Variante Urbanistica UMI 21/A “S. Stefano”. Approvazione definitiva, relaziona il Consigliere Comunale Antonio Santosuosso;

Variante Urbanistica UMI 18 “Santo Stefano. Approvazione definitiva, relaziona il Consigliere Comunale Antonio Santosuosso; Aree Fabbricabili. Atto di indirizzo, relaziona il Consigliere Comunale Giovanni La Vita.

Nella seduta del 21 aprile, verranno trattati due argomenti: Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020. Approvazione e bilancio di previsione 2018/2020. Approvazione, entrambi su relazione dell’Assessore Filomena Gambacorta.

Redazione Av