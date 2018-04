Ariano, Fiera in Albis: varato il piano traffico Domenica 8 aprile il tradizionale appuntamento

Domenica 8 aprile 2018, è in programma la Fiera in Albis, che si terrà lungo le strade dove normalmente si svolge il mercato settimanale.

Per lo svolgimento di questo tradizionale appuntamento con le bancarelle, la circolazione sulle strade del Centro Storico è stata regolamentata da un'apposita Ordinanza di disciplina del traffico diramata dalla Polizia Municipale:

Dalle ore 6.00 e fino alle ore 14.00 (esclusivamente nella giornata di domenica 3 aprile), sarà vietata la sosta e la circolazione dei veicoli nell'area del mercato settimanale comprendente le seguenti piazze e strade: Piazza Mazzini, Via Vitale, Via San Leonardo, nonché Via Nazionale con l'estensione del tratto compreso tra l'intersezione Via del Riscatto / Via Nazionale (così come già individuato dalla delibera del Commissario Straordinario n.38/2014) ad eccezione, naturalmente, dei veicoli da esposizione autorizzati e dei veicoli delle Forze dell'Ordine e di soccorso.

I residenti di Rione Valle e S.Angelo a Torricelli potranno raggiungere le proprie abitazioni transitando esclusivamente lungo la direttrice da e per Piazza e Via De Sanctis con innesti lato Corso Vittorio Emanuele. Mentre i residenti di Via Adinolfi, a causa della chiusura del silos Calvario, potranno transitare unicamente per motivi di necessità ed urgenza, su Via Nazionale – Valle. I mezzi Amu e Air effettueranno percorso alternativo secondo le esigenze dei propri servizi.

Gianni Vigoroso