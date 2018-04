Prevenzione Amdos Mercogliano ad Altavilla Irpina Un successo

Ancora successo per una nuova giornata di prevenzione dell’Amdos Mercogliano. Nella sede dell’Asl di Altavilla Irpina tantissime le visite senologiche gratuite effettuate da Carlo Iannace e Danilo Palmieri fino a tarda serata.

Un gran numero di donne, ma anche molti uomini, hanno scelto di partecipare alla giornata organizzata in collaborazione con l’associazione cura te stesso, alla quale vanno i ringraziamenti dell’Amdos Mercogliano per la sinergia che ormai si è consolidata da tempo.

"Grazie come sempre ai senologi per il loro operato, al sindaco di Altavilla, Mario Vanni, al dottore Valentino Antonio, responsabile del Presidio Sanitario di Altavilla, al direttore sanitario di Avellino Armando Pirone e ai collaboratori Antonio Savino e Filippo Conte, per la disponibilità.

Grazie soprattutto a quanti hanno partecipato e creduto ancora una volta nell’importanza della prevenzione. L’Amdos Mercogliano vi dà appuntamento alle prossime giornate. Il calendario è disponibile sulla pagina Facebook Amdos Campania."

Redazione Av