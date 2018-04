Ariano presenta il Progetto per la mobilità garantita A sostegno delle persone con diversabilità,

L’Amministrazione Comunale di Ariano Irpino guidata dal sindaco Domenico Gambacorta, ha patrocinato l’iniziativa “Progetto per la mobilità garantita”, realizzata dalle Associazioni Sant'Ottone Frangipane e Amdos Ariano Irpino, con il supporto di Omg Italia, per rafforzare i propri impegni sul territorio attraverso importanti occasioni di rilievo sociale ed umano, mirando ad inaugurare una Città senza barriere.

L’iniziativa intende contribuire al trasporto delle persone con ridotte capacità motorie, facilitando la loro mobilità sul territorio e mettendo a disposizione veicoli speciali.

L’attività si rivela di grande sensibilità e rappresenta un’opportunità tangibile a sostegno delle persone con diversabilità, raggiungendo un traguardo fondamentale nel contrastare le barriere architettoniche ancora insistenti. Un risultato significativo di responsabilità sociale, reso possibile grazie ad un’azione congiunta tra le Associazioni e l’ente pubblico, i commercianti e la Pmg Italia, azienda specializzata nel settore, per assicurare un servizio di trasporto pubblico ai diversamente abili e agli anziani sia per le uscite “mediche”, che per raggiungere i luoghi di aggregazione ed intrattenimento.

Presso la sala consiliare del comune, le associazioni Sant'Ottone Frangipane e Amdos Ariano Irpino rispettivamente presiedute da Agostino Martone e Emilia Fioriello, insieme ai referenti, gli assessori Raffaele Li Pizzi e Mario Manganiello, hanno presentato il progetto.

Gianni Vigoroso