Case popolari, in pubblicazione il bando integrativo Aggiornamento graduatoria

L’Amministrazione Comunale di Ariano Irpino informa che è in pubblicazione il bando integrativo per l’aggiornamento della graduatoria di alloggi di edilizia residenziale pubblica, così come previsto dall’art. 8, comma 7, della Legge Regionale 18/97, che fissa al 31 marzo di ogni anno la diffusione da parte dei Comuni di “bandi integrativi“.

Le domande di partecipazione, dovranno essere presentate utilizzando esclusivamente il modulo appositamente predisposto dal Comune, a mezzo raccomandata A/R ovvero Posta Elettronica Certificata, entro il 14 maggio 2018 per i residenti, mentre per i lavoratori emigrati all’estero, entro il 13 giugno 2018.

Per tutte le informazioni inerenti il bando e per il ritiro dei moduli, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) – Palazzo degli Uffici – 4° piano il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ed il giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30.

La modulistica è disponibile anche sul sito istituzionale dell’Ente www.comunediariano.it al link https://arianoirpino.etrasparenza.it/pagina640_concorsi-attivi.html (Foto Ariano dall'alto di Francesco Lops).

Redazione Av