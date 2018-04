Pesistica, regionali 2018: la Mancini fa cappotto Striscioni di elogi per la docente Concetta Ricci da parte degli alunni

Un istituto d’oro nel vero senso della parola, da anni orgoglio della città a livello nazionale nelle sue discipline sportive e non solo, grazie ad un team di alunni eccezionali, molti dei quali hanno intrapreso carriere importanti, sotto la guida di una esperta, grintosa e imbattibile insegnante di nome Concetta Ricci alla quale gli alunni hanno dedicato striscioni di elogi davanti alla scuola.

Protagonista del successo è l’istituto comprensivo Mancini di Ariano Irpino, diretto magistralmente da Massimiliano Bosco. Una pioggia di medaglie alle finali nazionali dei campionati studenteschi di pesistica negli anni scorsi e non poteva mancare l’ennesima vittoria alle regionali del 2018.

La fase regionale dei giochi sportivi studenteschi di pesistica ha visto la partecipazione di 80 ragazzi provenienti da scuole presenti sul territorio. I grandi protagonisti della giornata sono stati i meravigliosi atleti dell’istituto Mancini che anche questa volta, allenati in maniera impeccabile da Concetta Ricci, hanno conquistato ottimi risultati:

1° posto per la squadra femminile “A”: Gilda Colella, Nadine Cappelluzzo, Rita Sgobbo, Clara Sapia, Alessandra Grasso, Siria Scaperrotta.

2° posto per la squadra femminile “B”: Rita Affidato, Martina Puzio, Camilla Garofalo, Giovanna Vitale, Siria Scaperrotta.

3° posto per la squadra femminile “C”: Alessia Scauzillo, Aurora Ferrara, Mariachiara Dotoli, Alessia Oliva, Giusi Castellano.

2° posto per la squadra maschile “A”: Francesco D’amelio, Marco Miano, Pietro Caggianella, Rocco Pagliarulo, Giuseppe Dotolo.

3° posto per la squadra maschile “B”: Luca Molinario, Alessandro Gazzella, Luigi Cifaldi, Benedetto Grasso, Liberato Squarcio.

1° posto d’istituto.

Prossimo appuntamento le nazionali. Un ringraziamento viene rivolto agli organizzatori della manifestazione, Asd Royal Gym di Antonio Dirubbo Antonio in collaborazione con il Comitato Regionale Fipe Campania (presidente Davide Pontoriere), l’ufficio di educazione fisica Usp di Avellino ed il Coni. Un grande ringraziamento va al dirigente scolastico Massimiliano Bosco per la sua dedizione, il suo impegno e la sua costanza, nel perseguire con tenacia gli obiettivi prefissati per una migliore qualità della scuola.

Gianni Vigoroso