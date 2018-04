Master sulle aree interne a favore dei giovani D'Amelio: borse di studio sono un segnale di attenzione al territorio

"Un ulteriore segnale di attenzione per i giovani e per le aree interne per evitare lo spopolamento di questi territori, puntando sulla loro valorizzazione e sulla riscoperta del loro grande patrimonio di risorse umane, paesaggistiche e culturali". Così dichiara la presidente del Consiglio regionale Rosetta D'Amelio a margine della conferenza stampa di presentazione delle borse di studio per master di II livello nell'ambito del progetto “Laboratori Giovani per le Aree Interne e per lo Sviluppo locale tramite la cooperazione internazionale”.



"Nell'anno in cui il padiglione italiano della Biennale di Venezia sarà dedicato alle aree interne e in coerenza con il lavoro portato avanti sul piano nazionale e regionale dalla Strategia aree interne (SNAI), abbiamo presentato questa mattina in Consiglio regionale un progetto dedicato a giovani laureati under 35 che mette al centro i territori interni della Campania - continua D'Amelio -. Il Forum dei Giovani, organismo del Consiglio regionale, e l'assessore alle Politiche giovanili e ai Fondi europei Serena Angioli hanno deciso di attivare delle borse di studio per la partecipazione a due master per la formazione di professionisti delle politiche territoriali e finalizzato all'attrazione di attività economiche nei borghi e al loro ripopolamento".



"In particolare, a essere protagonista è l'Alta Irpinia. In questi giorni sarà pubblicato il bando realizzato dalla facoltà di Architettura dell'università Federico II di Napoli dal titolo Architettura e progetto per le aree interne. Ricostruzione dei piccoli paesi. Il master si innesta in un discorso di rilancio complessivo del territorio che passa pure per la riapertura turistica della linea storica Avellino-Rocchetta, portata avanti in questi mesi, e che vedrà riattivare il capolinea avellinese nelle giornate del 26 e 27 maggio", conclude la presidente.

