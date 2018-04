M5S Ariano: nuovo assetto organizzativo Nell’ottica di una più efficace gestione delle varie attività da svolgere sul territorio

Dopo la recente vittoria elettorale del 4 Marzo scorso, il Meetup “M5Stelle Ariano” fondato da Generoso Maraia ha visto svolgere nei giorni scorsi un incontro per definire il nuovo assetto organizzativo.

Con l’elezione dell’organizer Maraia come Portavoce a Montecitorio, la coordinazione locale delle attività del Meetup si è deciso fosse affidata agli attivisti Roberto Albanese, Filippo Aucelli e Antonella Puorro. Inoltre il gruppo unitamente ha eletto come portavoce del Meetup l’attivista Francesco Santosuosso. Tale carica, volta ad esprimere ufficialmente le posizioni del gruppo, avrà durata quadrimestrale con possibilità di essere rinnovata.

Nell’ottica di una più efficace gestione delle varie attività da svolgere sul territorio, si è deciso di far confluire gli altri Meetup attivi sul territorio arianese al gruppo “M5Stelle Ariano”: questo è un segnale di unità e comunione di intenti che servirà a mettere insieme tutte le energie possibili e a far tesoro delle esperienze di ognuno. L’intento sarà quello di ricostruire una comunità valorizzando le realtà locali, ritornando a decidere il futuro in modo condiviso senza preconcetti e senza nascondersi dietro a motivazioni tecniche o decisioni prese nelle segrete stanze della politica. Per fare questo abbiamo bisogno del sostegno di tutti quelli che vorranno contribuire partecipando al Meetup “M5Stelle Ariano”.

"Cogliamo l’occasione per ringraziare gli attivisti che hanno deciso di aderire all’associazione e siamo sicuri che molti altri si avvicineranno."

