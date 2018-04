Talenti d'Irpinia: Ariano, applausi per il Trio Nechita/VIDEO Gremita la sala del museo della ceramica di Palazzo Forte.

Ha fatto tappa ad Ariano Irpino l'evento "Talenti d'Irpinia", promosso dalla Provincia di Avellino alla guida del presidente Domenico Gambacorta. Si tratta di una iniziativa itinerante nata per dare lustro a coloro che si sono maggiormente distinti rendendo speciale il territorio irpino con la propria arte, ingegno e passione.

Dal mese di dicembre 2017 la Provincia di Avellino ha organizzato in sinergia con i comuni del territorio eventi che vedono al centro i talenti irpini che si distinguono nel campo dello spettacolo, delle arti e della cultura, eventi ed iniziative che hanno toccato tutto il territorio provinciale.

Gremita la sala del museo della ceramica di Palazzo Forte ad Ariano Irpino. "Talenti d'Irpinia" ha scelto per questa tappa prestigiosa un'eccellenza della musica Irpina, il "Trio Nechita" con i maestri Laura Cristea Nechita, Viola e Octavian Nechita Cristea, musicisti di grande esperienza artistica, originari della Romania che vivono ad Avellino da 27 anni e sono molto legati alla città Ariano, dove per aver proprio Octavian è stato un esperto docente e maestro della musica al fianco di tanti ragazzi.

Nella Romania hanno suonato per 5 anni nell'orchestra sinfonica nazionale con la quale hanno concertato nei più importanti centri culturali europei. In Italia hanno collaborato con l'Orchestra "G. Verdi" di Salerno, l'Orchestra "Nuova Scarlatti" di Napoli. l'Orchestra da Camera di Napoli, "Ars Nova" di Benevento, l'Orchestra Filarmonica Irpina e l'Orchestra di Matera. Sono vincitori di numerosi concorsi intemazionali.

Nel Museo Civico e della Ceramica di Ariano Irpino il Trio Nechita si è esibito con un repertorio di musica classica con al Pianoforte Valeria Cristea, alla Viola Laura Cristea Nechita ed all' Oboe Octavian Cristea Nechita, raccogliendo applausi infiniti in sala a partire dal sindaco Domenico Gambacorta, il presidente del consiglio comunale Antonio Della Croce e l'assessore Mario Manganiello. Un concerto davvero emozionante e di grande spessore. Gambacorta si è complimentato con il trio per l'ottima esibizione. Uno dei concerti senza dubbio più affollati all'interno dello storico edificio di via D'Afflitto.

