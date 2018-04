Disponibili i modelli 730 e Unico al comune di Ariano Dichiarazione dei redditi

Il Comune informa i cittadini che presso il Servizio Tributi, in Via Tribunali al II Piano di Palazzo degli Uffici, sono in distribuzione gratuita i “Modelli 730 e Unico” dichiarazione 2018, redditi 2017.

I modelli potranno essere ritirati nei seguenti giorni ed orari:

il lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00; il mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00; il giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30; il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Redazione Av