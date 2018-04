Nuoto, successi a pioggia per il team Atlantide Vittoria meritatissima alle gare regionali

Ancora un traguardo eccellente per il team Atlantide nuoto piscina la tartaruga di Ariano Irpino. Vittoria meritatissima alle gare regionali che si sono svolte a Nocera Inferiore.

1° posto nei 200 stile libero e 2° podio nei cento dorso per Francesca Giulia Moccia, 1° posto nei 200 stile libero per Sara Capuozzo, 1° posto nei 200 stile libero e 2° nei 100 dorso per Annalaura Leone, 2° posto nei 50 farfalla e 2° nei 50 stile libero per Aurora Leone, 3° posto nei 50 farfalla per Simone Carbone. Ottime posizioni per Antonio Pisano e Raffaele Lo Conte nei 50 stile libero e 50 rana.

Redazione Av