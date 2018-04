Telefonia fissa e mobile in tilt, disagi enormi ad Ariano Un problema che va avanti da giorni e sta interessando gran parte della città

Telefonia fissa e mobile in tilt. Un guasto almeno così sembra stando a quanto riferito dagli addetti ai lavori, dopo ripetuti solleciti e snervanti chiamate ad un numero verde preso letteralmente d'assalto in queste ore.

Un problema che va avanti da giorni e sta interessando gran parte della città, dal centro alle periferie. Disagi in molte attività commerciali. Il black out riguarda sia vodafone che tim. In un primo momento sembrava che il problema fosse stato risolto ma da oggi tutto è di nuovo precipitato.

Fino a quando durerà questo isolamento che sta arrecando disagi enormi? E a che cosa è dovuto realmente questo disservizio? (Foto Ariano Irpino dall'alto Francesco Lops).

Gianni Vigoroso