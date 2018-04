"Musei aperti 25 aprile e 1° maggio: venite ad Ariano" Ecco gli orari

Quale occasione migliore in occasione delle festività, per condurre amici o parenti giunti da lontano, presso il Museo Civico della Ceramica in Via D’Afflitto nel Centro Storico della Città o presso il Museo della Civiltà Normanna nella splendida cornice della Villa Comunale.

Il Comune di Ariano invita i visitatori che, in particolar modo il giorno del 25 aprile e del 1° maggio, scelgono i tanti agriturismo e ristoranti presenti sul territorio ad approfittare dell’occasione preziosa per uno stimolante incontro con l’arte e con la storia, nelle magiche atmosfere dei due siti museali, tra maioliche popolari e reperti medievali. Un doppio imperdibile appuntamento.

I Musei saranno aperti con i seguenti orari: mattina dalle ore 10,30 alle ore 13,00, pomeriggio dalle ore 17,00 alle ore 19,30. Per eventuali informazioni contattare il numero 333.7591463.

Gianni Vigoroso