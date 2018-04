In pagamento i contributi per i libri di testo Relativi all’anno scolastico 2017/2018

Il Comune informa che, a partire da oggi, martedì 24 aprile, saranno in pagamento i contributi erogati sull’acquisto dei libri di testo per gli alunni della scuola media inferiore e della scuola secondaria superiore, relativamente all’anno scolastico 2017/2018.

I beneficiari potranno recarsi presso gli sportelli del Banco di Credito Cooperativo di Flumeri, filiali di Via Giacomo Matteotti, Via Martiri e Via Serra-Cardito.

Redazione Av