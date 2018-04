Ritorna l'incubo roghi: incendio a Monteforte In Irpinia si lotta contro il fronte del fuoco

Torna l'incubo roghi in Irpinia. Da stamane unita' operative coordinate dal Genio Civile in azione sul monte Carafone con la squadra del Genio Civile comunità Montana e falchi antincendio. Un intervento con tre mezzi e nove uomini ancora al lavoro e col buio il lavoro diventa piu' difficile. In aggiornamento