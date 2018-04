Ariano, manifesti e bandiere per ricordare il 1° maggio L'iniziativa dell'amministrazione comunale

Martedì 1° maggio 2018 ricorre, come ogni anno, la Festa del Lavoro, una giornata importante che si celebra in ogni parte d’Italia ed in molti paesi del mondo.

In Italia, è una tra le solennità civili della Repubblica, che pone il lavoro quale fondamento essenziale per la comunità, principio fondante della Costituzione Italiana:

"L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro...", così recita l'articolo uno della Costituzione.

L’amministrazione comunale di Ariano Irpino ricorda questa importante ricorrenza con l’affissione di manifesti cittadini e l’esposizione, a Palazzo di Città, delle bandiere nazionale ed europea.

Redazione Av