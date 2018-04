Ariano, loculi pericolanti nel cimitero: lavori al via Stamane c'è stato un sopralluogo al fine di risolvere la situazione

Pericolo caduta pietre nel cimitero. Il Comune accelera per mettere in sicurezza il cornicione di un stecca di loculi giudicati a rischio.

Al momento l’accesso è negato a chiunque voglia recarsi a far visita ai propri cari. Un disagio notevole. Il comune ha stanziato 30 mila euro per i lavori. C’è chi ha spazzato via la recinzione nei giorni scorsi, preso dalla rabbia, pur di recarsi a deporre un fiore o un cero in quei loculi al momento visibili solo a distanza.

Stamane c'è stato un sopralluogo al fine di trovare una soluzione provvisoria e stabilire la partenza immediata dei lavori di messa in sicurezza.

Sul posto il vice sindaco Giovannantonio Puopolo e il funzionario dell'ufficio tecnico Raffaele Ciasullo. Già da domani mattina cominceranno i primi interventi. Contattata l'impresa incaricata di svolgere i lavori. L'invito è quello di eliminare al più presto le situazioni di pericolo, mettere in sicurezza i cornicioni ed eliminare la fastidiosissima recinzione che ha arrecato non pochi disagi e polemiche.

