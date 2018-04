Altavilla. Cade in casa, e' bloccato. Salvato con lo scivolo Vigili del fuoco in.azione

Condividi











I Vigili del Fuoco di Avellino, nelle prime ore di oggi 30 aprile, sono intervenuti ad Altavilla Irpina, in contrada Pincera, per un soccorso ad un uomo di 40 anni caduto in casa, e impossibilitato a scendere dai piani superiori. Con uno scivolo creato con la scala Italiana, il malcapitato è stato portato a terra e consegnato ai sanitari del 118, I quali ne disponevano il ricovero presso l'ospedale di Avellino, per le cure del caso.