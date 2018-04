E venne il giorno dei lavori in piazza ad Ariano Al via la sistemazione della pavimentazione

L’Amministrazione Comunale di Ariano Irpino informa la cittadinanza che verranno effettuati interventi di sistemazione sulla pavimentazione di Piazza Plebiscito.

I lavori sono stati appaltati dalla ditta Prebenna costruzioni di Ariano Irpino e inizieranno lunedì 7 maggio.

Ecco le strade interessate dalla chiusura al traffico veicolare, secondo il seguente cronoprogramma:

I step: Piazza Plebiscito, direttrice Via Mancini/Via Roma; II step: Piazza Plebiscito, direttrice Via Roma/Via D’Afflitto.

I step:

Per l’esecuzione dei lavori è prevista la chiusura al traffico di Via Roma/Plebiscito/Mancini su entrambi i sensi di marcia, con sospensione della circolazione veicolare su Via D’Afflitto raggiungibile, pertanto, da Via Annunziata;

II step:

Per l’esecuzione dei lavori è prevista la chiusura al traffico di Via Roma/Plebiscito/D’Afflitto. Per raggiungere il Centro (Piazza Duomo e P.le San Francesco) si dovrà transitare lungo il percorso alternativo Via Nazionale, Via San Giovanni, Via XXV Aprile.

Il transito pedonale sarà, in ogni caso, sempre assicurato su tutte le strade interessate dai lavori, sia per l’accesso alle attività commerciali e agli uffici oltre che ai residenti per raggiungere le proprie abitazioni.

Il sindaco Domenico Gambacorta: "Ci scusiamo con i cittadini per gli inevitabili disagi conseguenti allo svolgimento dei lavori previsti e ci affidiamo alla loro comprensione nella consapevolezza che, a conclusione degli stessi, le temporanee difficoltà saranno ricompensate da una migliore viabilità."

Gianni Vigoroso