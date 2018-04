In cerca di asparagi cade nella scarpata: è salva Recupero dei vigili del fuoco in Irpinia

Era andata in cerca di asparagi, ma una rovinosa caduta l'ha fatta precipitare in una scarpata. Brutta avventura per una signora in Valle Ufita, salvata grazie ad un suo compaesano che l'ha sentita gridare, chiedere aiuto.

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda, stamane ha prestato soccorso alla donna residente a San Nicola Baronia di 54 anni.

La signora mentre era in cerca di asparagi in un boschetto alle porte del paese nei pressi della via XXIII novembre, è rovinosamente caduta fratturandosi un piede. Grazie ad un signore che era dall'altro lato del bosco e che sentiva delle urla la donna, è stata trovata. Sono stati chiamati i soccorsi del 118 di San Nicola Baronia. I sanitari giunti sul posto vista l'impossibilità di operare da soli hanno chiamato i caschi rossi.

La donna è stata sistemata prima sulla barella spinale e poi nella toboga. E' stata effettuata la manovra saf si provvedeva a recuperare la malcapitata dalla scarpata, con non poche difficoltà è stata consegnata al personale del 118 che effettuava le prime cure ed il successivo trasporto in ospedale.

Siep