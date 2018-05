Curiosità e orgoglio all'Arena Mennea intorno al Rugby Ariano Domenica prossima la gara di ritorno contro i Dragoni Sanniti

Domenica dolce-amara per la formazione IV Circolo Ariano Rugby scesa in campo per la partita di andata valevole per la Promozione in serie C1 contro i Dragoni Sanniti, formazione di San Giorgio del Sannio.

Gara con sole due mete (più una tecnica), molti calci di punizione e occasioni mancate da entrambe le parti. Gli ospiti subito in vantaggio con una meta più calcio di trasformazione per poi calare il ritmo, favorendo i padroni di casa che però non hanno saputo cogliere al meglio la situazione, concretizzando solo una meta non trasformata e un calcio di punizione.

Il risultato finale è di 08-20 per i Dragoni Sanniti ma domenica c’è la partita di ritorno sul campo avversario dove la formazione IV Circolo Ariano dovrà mettercela davvero tutta per riuscire nell’impresa Promozione.

Questa la formazione scesa in campo: Matteo Melito, Alessio Iannone, Vincenzo Schiavo, Vittorio Belmonte, Antonio Inserra, Marco Ievole (52° Giancarlo Gramazio), Nicola Vetrone, Marco De Blasio, Alessio Orlando, Roberto De Duonni (52° Emanuele Zeoli), Luigi Bongo (72° Gerardo Giangregorio), Mario Terlizzi, Piergiuseppe Bruno, Gino Spinazzola (52° Giuseppe Zeoli), Andrea Borracino.

Ma la formazione ufitana ha avuto comunque da festeggiare perché, ha potuto giocare per la prima volta una partita ‘in casa’, sul campo della nuovissima struttura Arena Pietro Menna; 250 i tifosi accorsi, sotto un cielo tetro e a tratti piovoso, per sostenere la squadra, ma non solo, anche curiosi che non avevano mai visto una partita di rugby dal vivo. Giornata quindi di gioia e di soddisfazione per la società arianese che, tra mille difficoltà, è riuscita a portare il rugby ad Ariano.

Redazione Av