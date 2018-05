Ancora soddisfazioni per il tennis del Club La Tartaruga Due qualificazioni importanti per lo storico circolo arianese

Ancora soddisfazioni per il tennis del Club La Tartaruga. Lo storico circolo arianese si è qualificato alla fase successiva sia nell'over 55 che nell'over 45 limitato 4.3.

L'over 55 maschile nell'ultimo turno della fase a gironi ha superato per 2 a 1 il Tc Chiaiano grazie alla vittoria nel singolo di Luigi Pratola su Roberto Ferone e nel doppio da Piero De Vito e Luigi Pratola che hanno facilmente superato la coppia Roberto Ferone e Francesco Campaiola. Sconfitto invece Antonio Armonico che in 3 combattutissini sets cedeva le armi a Paolo Orsi.

Bella affermazione, con qualificazione alla fase a tabellone, della squadra della Tartaruga nell'over 45 limitato 4.3, espugnato il campo del blasonato Tc Vomero. Protagonisti Giancarlo Sicuranza che con un secco 6-4/6-2 superava Paolo Ricchi mentre Domenico Manganiello al terzo set dopo quasi 3 ore di gioco si imponeva ad Alberto Picardi. Completano la squadra Vincenzo Bruno e Pasquale Grasso.

Non solo "Over" alla Tartaruga ma anche "Under". Infatti i giovani allievi del Maestro Carlo Mazzarella nella categoria Under 10 misto hanno vinto per 3-0 contro l'Accademia Tennis Afragola, protagonista assoluto dell'incontro il giovanissimo tennista arianese Emanuele Castagnozzi decisivo sia nel singolo che nel doppio. La "promessa" del tricolle è stato anche convocato per diversi stage provinciali sotto la direzione del Maestro Nazionale Vincenzo Picardi.

Sempre alla Tartaruga si è conclusa la tappa del circuito nazionale TPRA denominato "Barcellona Series 1300". Nel singolare maschile vittoria dell'arianese Domenico Verde che in finale ha avuto la meglio sull'avellinese e promoter per Avellino e Benevento del Tpra, Massimo Roca per 9/6. Nella finale femminile Maria Maresca ha battuto Eva Roberto per 9/3. In settimana si completerà anche il tabellone del doppio maschile.

Domenica prossima parte anche la serie D3 provinciale con La Tartaruga ovviamente presente con Guglielmo Bruno, Vincenzo Bruno, Luigi Bevere, Ernesto Pompa ed Angelo Scaperrotta.

Gianni Vigoroso