"La prevenzione dei tumori in cucina": convegno ad Ariano Interverrà Cesare Gridelli, direttore Unità Operativa Complessa di Oncologia Media del Moscati

Amministrazione Comunale di Ariano Irpino, ha promosso per domani sabato 5 maggio 2018 alle ore 17,30 un interessante convegno nel Museo Civico e della Ceramica di Palazzo Forte in Via D’Afflitto, dal titolo “La prevenzione dei tumori in cucina". Eventoorganizzato in collaborazione con l’Associazione “Vizio di Leggere”.

L’intento è quello di sensibilizzare la cittadinanza sulla prevenzione delle malattie tumorali, attraverso la presentazione di libri che trattano di alimentazione. I libri in questione, dal titolo”Dolci senza rimpianti” e “La cucina salvavita”, sono stati realizzati da Cesare Gridelli, direttore dell’unità operativa complessa di oncologia Medica dell’azienda ospedaliera “San Giuseppe Moscati”.

Interverranno: Domenico Gambacorta sindaco di Ariano Irpino, Emerico Maria Mazza, consigliere comunale delegato alla Cultura, Pierluigi Melillo, direttore di Canale 696 Ottochannel Tv, Cesare Gridelli, direttore dell’unità operativa complessa di oncologia media dell’azienda ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino

Gianni Vigoroso