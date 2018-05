Fidapa, open day 2018 ad Ariano "Con le donne e per le donne"

Fidapa Bpw Italy, domani martedì 8 maggio è il giorno dell'open day. L'appuntamento è fissato alle 17.00 nella sede di via Donato Anzani. "Con le donne e per le donne". E' questo lo slogan dell'associazione che presenterà progetti e attività future oltre a fare il punto della situazione sull'attività svolta.

Fidapa Bpw Italy (Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari ) è un’associazione composta, in Italia da circa 11.000 Socie ed appartiene alla Federazione Internazionale Ifbpw (International Federation of Business and Professional Women). E’ articolata in 300 sezioni distribuite su tutto il territorio nazionale, raggruppate in 7 distretti.

Un movimento di opinione indipendente, non ha scopi di lucro, persegue i suoi obiettivi senza distinzione di etnia, lingua e religione.

La Federazione ha lo scopo di promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne che operano nel campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari, autonomamente o in collaborazione con altri enti, associazioni ed altri soggetti.

La sezione arianese è così composta: "Teresa Comanzo presidente, Marilà Di Franza vice presidente, Gaetana Masuccio segretaeia, Maddalena Siano tesoriera e Paola Bonnanzio post president.

Gianni Vigoroso