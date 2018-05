Ariano, Della Croce convoca due consigli comunali In primo piano, cimitero e Giorgione

Ad Ariano Irpino il Presidente del consiglio comunale Antonio Della Croce, ha programmato due appuntamenti per il civico consesso, presso la sala Consiliare “Giovanni Grasso” di Palazzo di Città.

Il 30 maggio alle ore 18,00, è prevista la trattazione dei seguenti argomenti:

1. Commemorazione Avvocato Mario Albanese, relaziona il Consigliere Comunale Guido Riccio;

2. Ampliamento cimitero comunale – Approvazione progetto definitivo, relaziona il Vice Sindaco Giovannantonio Puopolo;

3. Polo Scolastico di eccellenza alberghiero ed agroalimentare. Approvazione della variante al piano di recupero “Piazza Plebiscito – Via Annunziata – Via D’Afflitto – Insula 1 UMI N – Insula 12/A UMI A” ex L. 219/81 e ss. mm. i.., relaziona il Sindaco Domenico Gambacorta;

4. Progetto collettore fognario lotto “B” ed adeguamento impianto di depurazione Cerreto. Approvazione progetto definitivo ai fini dell’adozione di variante dello strumento urbanistico comunale, relaziona il Vice Sindaco Giovannantonio Puopolo;

5. Regolamento per l’utilizzo della Sala del “Museo Civico e della Ceramica” e della “Biblioteca Comunale”. Approvazione regolamento, relaziona il consigliere Comunale Emerico Maria Mazza;

6. Richiesta acquisto Lucia Ucar di porzione di terreno sito in Via Accoli. Determinazioni, relaziona il Consigliere Comunale Antonio Santosuosso;

7. Richiesta acquisto eredi Giampiero Greco di porzione dell’area di sedime in località Sant'Antonio-Tetta adiacente ex Macello. Determinazioni, relaziona il Consigliere Comunale Antonio Santosuosso;

8. Nomina componenti della commissione locale per il paesaggio, relaziona il Presidente del Consiglio Comunale Antonio Della Croce;

9. Aree fabbricabili. Atto di indirizzo, relaziona il Consigliere Comunale Giovanni La Vita.

L’8 giugno infine alle ore 18,00, è prevista la trattazione dell’approvazione del rendiconto della gestione esercizio finanziario 2017, relaziona l’Assessore Filomena Gambacorta.

Gianni Vigoroso