"Le erbe aromatiche di Aism": Forum dei giovani in campo Ariano aderisce alla settimana nazionale della sclerosi multipla e dei 50 anni di Aism

Il Forum dei Giovani di Ariano Irpino aderisce alla settimana nazionale della sclerosi multipla e dei 50 anni di Aism.

Durante questo fine settimana, in oltre 600 piazze italiane, sotto l’alto patronato del presidente della repubblica prenderà vita l’iniziativa di raccolta fondi per la ricerca sulla sclerosi multipla promossa dall’Aism denominata “Le erbe aromatiche di Aism” (www.aism.it/aromatiche).

La sclerosi multipla è una malattia cronica, imprevedibile e spesso progressivamente invalidante; una delle più gravi del sistema nervoso centrale. Il 50% delle persone con sm è giovane: riceve la diagnosi quando ancora non ha compiuto i 40 anni, in un periodo della vita ricco di progetti e aspettative. La causa e la cura risolutiva non sono ancora state trovate, per questo è fondamentale sostenere la ricerca.

In occasione della settimana nazionale della sclerosi multipla, il forum dei giovani di Ariano Irpino allestirà un banchetto presso l’ingresso della villa comunale e offrirà un’elegante sportina contenente un tris di piantine aromatiche composto da : rosmarino, menta e salvia, in cambio di un contributo di 10 euro.

I volontari del forum saranno presenti al banchetto nel pomeriggio di domani sabato 26 dalle ore 15:30 alle ore 19:00 e domenica 27 maggio dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00.

Gianni Vigoroso