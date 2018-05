Ariano aderisce al maggio dei libro 2018 Iniziativa in villa comunale

L’amministrazione comunale di Ariano Irpino, con delibera di giunta comunale n. 91 del 26 aprile 2018 ha aderito, attraverso la biblioteca comunale “Pasquale Stanislao Mancini”, al “maggio dei libro” 2018, ottava campagna nazionale promossa dal centro del libro e la lettura del ministero dei beni culturali e delle attività culturali e del turismo, iniziativa finalizzata alla riscoperta del valore della lettura come strumento di crescita personale, civile e sociale.

Lunedì 28 maggio l’Istituto “Ruggero II” e l’Istituto comprensivo “don Milani”si incontreranno in villa comunale, ai piedi del castello normanno, per il piacere di condividere la passione per la lettura e “leggere ad alta voce” così da suscitare l’interesse di passanti per invitarli all’ascolto e alla riflessione sui temi individuati tra “lettura come libertà”, “2018 anno europeo del patrimonio”, “La lingua come strumento di identità”.

