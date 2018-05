"Tributo a Bob Dylan" in museo ad Ariano Per festeggiare il compleanno di Bob Dylan con musica, parole e colori

L’Amministrazione Comunale, ha patrocinato l’iniziativa musicale “Tributo a Bob Dylan”, che si terrà oggi, giovedì 24 maggio alle ore 19,00 presso il museo civico della ceramica a cura di Barbara Maraio, Rosalba Carchia, Nitto Lasco e Folco Sbaglio, per festeggiare il compleanno di Bob Dylan con musica, parole e colori.

Un appassionante percorso musicale, letterario e pittorico durante il quale Barbara Maraio dipingerà dal vivo un quadro relativo al musicista, Rosalba Carchia farà da voce narrante raccontando gli straordinari anni in cui Dylan cambiava per sempre la musica e l’universo letterario della forma della canzone in Occidente. Intanto Nitto Lasco e Folco Sbaglio canteranno e suoneranno i pezzi più significativi del cantautore. (Foto dal Web).

Gianni Vigoroso